Иван Ургант сам не свой после известия о смерти Галины Волчек

Очень тяжело эту новость принял ведущий программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант. Оказалось, шоумен близко дружит с сыном Галины Борисовны – Денисом.
"Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что, на самом деле, меньше становится нас...Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!", – написал актер на своей странице в инстграм-аккаунте.
Отметим, сын худрука "Современника" 58-летний Денис Евстигнеев – известный кинооператор. С детства мальчик воспитывался в творческой семье. Его отец – Евгений Евстигнеев – был известным актером, собственно, как и его мать. Дед – Борис Волчек – в свое время работал кинооператором. Именно по его стопам пошел Денис, когда вырос.
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