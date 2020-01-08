Меган Маркл оконфузилась на глазах у всего мира

Курьезный инцидент произошел во время выхода членов королевской семьи в свет. Накануне Меган Маркл и принц Гарри посетили Дом Канады в Лондоне, чтобы поблагодарить дипломатов за недавний теплый прием.
"Герцог и герцогиня Сассекские очень тесно связаны с Канадой. Принц Гарри много раз посещал эту страну. Кроме того, Меган Маркл жила в Канаде семь лет, прежде чем стала членом королевской семьи", – говорится в сообщении.
Для официального визита бывшая актриса выбрала водолазку и длинную юбку. На фотографиях, опубликованных в Сети, внимательные пользователи заметили на одежде Меган Маркл пятна от пота в области подмышек.
Многие британцы раскритиковали герцогиню Сассекскую за такой нелепый промах. Они заявили, что королевская особа должна всегда выглядеть безупречно на официальных приемах.
Другие пользователи, наоборот, поддержали бывшую актрису. По их словам, Меган Маркл – обычный человек, который тоже совершает ошибки.
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