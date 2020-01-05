Нырнувший без парика в океан Киркоров навлек на себя насмешки

На одном из фото, которое Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграм-аккаунте, певец запечатлен плывущим посреди океана со специальными очками на лбу. Многих подписчиков звезды привлекло его выражение лица, а другие в шутку заметили, что бывший супруг Аллы Пугачевой появился без парика.
"Ну и рожа", "Парик утонул", " Ооо, живем плывет, без парика", "А где стразы", – такие комментарии оставляли пользователи Сети под снимком.
СМИ отмечают, что на борту самолета, на котором Филипп Киркоров летел на Мальдивы, его застали в компании мужчины атлетичного телосложения. По слухам, фотография именно этого молодого человека в голом виде была замечена на смартфоне Киркорова, который ненароком показал публике его коллега – Егор Крид. Журналисты утверждают, что парня зовут Евгений Валягин и он работает спортивным тренером.
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