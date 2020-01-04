Киркорова заметили с голым красавцем-мужчиной из его телефона

После расследования журналисты пришли к выводу, что Филипп Киркоров хранил в своем смартфоне фотографию спортивного тренера. Репортеры утверждают, что мужчину зовут Евгений.
Несмотря на то, что Егор Крид поспешил удалить провокационную видеозапись, на которой был виден снимок, слухи о возможной связи артиста с мужчиной не утихли. Как пишет Paparazzi.ru, недавно бывшего мужа Аллы Пугачевой застали в компании Евгения в самолете. СМИ сообщили, что в его компании певец отправился на Мальдивы.
Вездесущие пользователи Сети быстро отыскали страницу молодого человека в инстаграм. На ней он периодически публикует фотографии с тренировок.
Юзеры немедленно начали подтрунивать над парнем. Многие из них напрямую задавали ему вопросы о том, какое отношение имеет к нему Филипп Киркоров. А некоторые и вовсе предложили сдать его полиции.
"Твой дымоход уже прочищен, зайка моя?", "Как там болгарский перец?", "Люди добрые сдайте этого человека полиции за проституцию. Он и налоги наверно не платит", – писали пользователи.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
1 Января.
Как бороться с климаксом?
Гостья ....