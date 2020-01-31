Максим Фадеев внезапно покинул страну после известия о коронавирусе

Пока композитор грелся на Бали, в Китае началась настоящая эпидемия. Всему виной коронавирус. Как оказалось, продюсер даже не подозревал о его существовании. Судя по всему, во время отдыха Фадеев решил полностью абстрагироваться от внешнего мира и новостей.
Накануне Максим опубликовал видео в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте. Во время записи он рассказал, что происходит в аэропорту Сингапура, где находился в тот момент. Продюсер не скрывал недоумения.
"Всем привет. Вот такая у меня веселая масочка. Я прибыл в Сингапур. И здесь все в масочках, потому что тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми, с кругляшочками, масками. И вот я сижу в маске. Предаю вам привет, ребятушки. Я уже на пересадке", – поделился Максим Фадеев.
Напомним, что впервые коронавирус был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего за месяц число жертв выросло до 217.
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