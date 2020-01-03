"Любовник посредственный": Смолова закидали камнями из-за романа с внучкой Ельцина

Так, скандальный блогер Лена Миро не понимает почему именно Смолова считают крайне умным среди остальных футболистов. Она даже сравнила его со своим домашним питомцем, что звучит не шибко лестно по отношению к завидному жениху.
"Но лицо – вы видели его лицо? У моей собаки выражение морды было намного более умным" — написала Миро в ЖЖ.
Стоит отметить, что больше всего блогера заинтересовал последний роман Смолова с внучкой Бориса Ельцина. Миро отметила, что между влюбленными разница в 12 лет. Лена задается вопросом, почему молодая и перспективная девушка выбрала себе в партнеры именно Смолова.
Напомним, что в настоящее время футболист играет за московский "Локомотив". Федор Смолов отмечал, что из-за насыщенного графика ему редко удается провести время с друзьями. Заработная плата спортсмена составляет около трех миллионов евро в год. В новой команде он уже забил три гола в девяти последних матчах.
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