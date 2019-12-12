Мстительный Сергей Пенкин обвинил "Евровидение" в продажности

Слухи о продажности международного конкурса эстрадной песни "Евровидение" ходят уже не первый год. Но кто бы мог подумать, что эти сплетни подтвердит известный певец Сергей Пенкин.

Как оказалось, музыкант в свое время тоже подавал заявку на участие. Еще в далеком 1994 году он был на отборочном туре. Вот только представить свою страну ему, к сожалению, так и не удалось. Хотя очевидно, что у артиста были все шансы, ведь он один из немногих, кто может похвастаться охватывающим четыре октавы голосом.

По словам Пенкина, все дело в том, что у него на тот момент просто не было денег. Именно отсутствие крупной суммы композитор считает причиной своего провала. Тогда вместо него на "Евровидение 1994" отправили Машу Карц с песней "Вечный странник". К слову, исполнительница заняла лишь девятое место.

Сергей в беседе с корреспондентом "Дни.ру" посоветовал рассмотреть в качестве кандидатов артистов из 90-х и 2000-х. Он считает, что прежде всего нужно взять во внимание передачу "Привет, Андрей". Ведь туда приходит много талантливых людей.

"Ну то, что хоть соответствует! А не просто покупается за деньги и отправляется на конкурс. Это же неправильно", – возмутился артист.

Звезда добавила, что "Евровидение" сейчас совершенно не такой конкурс, каким был раньше. Но кто знает, возможно, в нем говорит обида за то, что в свое время ему предпочли другую солистку.

Отметим, что сейчас финансовые дела Пенкина идут в гору. У него довольно много концертов. Кроме того, в начале декабря музыкант отправляется в тур по России.