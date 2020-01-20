Постаревший Разин опубликовал душераздирающее послание после смерти сына

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сильно постарел после утраты сына. В день его рождения знаменитость опубликовала душераздирающее послание.

Сын продюсера Александр скончался в 16 лет от сердечного приступа. Сегодня, 20 января, юноше могло бы исполниться 19 лет. По словам Разина, парень был энергичен и полон сил.

"Он был бодр, полон сил, но в одну секунду остановилось сердце, и он ушел от нас. Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю. Я знаю, что очень много людей помнят Сашу, любят его, сострадают, помогают нам отбиваться от атак негодяев, которые нападают на нашу семью. Спасибо большое за то, что вы помните Сашу, что помните его доброту, чуткость", – передает слова продюсера Пятый канал.