Жванецкий сделал заявление после слухов о тяжелом недуге

Сообщалось, что артист находится в больнице Управления делами президента. Медики оценивали его состояние как средне тяжелое, однако отмечали, что не все так плохо. Появилась информация о том, что Жванецкий узнал о диагнозе под Новый год.
Журналисты связались с артистом, чтобы узнать, как он себя чувствует. Оказывается, артист в прекрасной форме и вместо лечебного учреждения проводит время в более приятном месте.
"Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане", – заявил комедиант в разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro. Он подчеркнул, что хорошо понимает, откуда растут ноги у появившихся накануне слухов.
Уже позже к беседе присоединилась супруга сатирика. Она отметила, что Михаил Михайлович регулярно наблюдается у врачей и заботится о здоровье. Комедиант регулярно посещает медицинские учреждения, но исключительно в целях профилактики.
"Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь", – подчеркнула женщина.
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