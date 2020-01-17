Звездная чума: покойный Табаков тащит за собой немощного Жванецкого

В последнее время знаменитости все чаще заболевают. Так в прошлом году слегла от онкологии звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, умер бывший градоначальник столицы Юрий Лужков, почила режиссер Галина Волчек. В Сети распространяются слухи о "звездной чуме", которая подкашивает здоровье многих медиаперсон.
Теперь стало известно, что и сатирик Михаил Жванецкий попал в больницу с неутешительным диагнозом. Как сообщает газета "Московский комсомолец", о своем заболевании юморист узнал незадолго до Нового года. Праздник знаменитость отметила на родине, в Одессе. После возвращения звезда была экстренно госпитализирована.
Сейчас артист находится в больнице Управления делами президента. Его самочувствие оценивается как средней степени тяжести. Однако по мнению врачей, у комедианта не самая агрессивная форма заболевания. Жванецкому назначены стандартные процедуры.
Медики считают, что смогут через некоторое время стабилизировать состояние Михаила. Жена сатирика часто навещает супруга. Постельному режиму Жванецкий предпочитает прогулки по палате и коридорам лечебного заведения. Он достаточно активен, хотя всем заметно подавленное настроение. Поклонникам остается лишь надеяться, что в скором времени состояние артиста улучшится.
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