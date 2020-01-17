Звезда сериала "Реальные пацаны" растопырилась на стуле

Новые серии ситкома о жизни неунывающего Коляна и его друзей из неблагополучного района Перми, по слухам, увидят свет весной 2020 года. В ожидании новых эпизодов поклонники сериала "Реальные пацаны" изучают соцсети звезд киноновеллы.
Инстаграм-аккаунт звезды многосерийного фильма Зои Бербер атаковали разгоряченные мужчины. Интернет-пользователи не смогли пройти мимо свежего черно-белого снимка.
Зоя запечатлена сидя на табурете. Облаченная в длинное платье-рубашку черного цвета, она широко расставила ноги.
Вид обнаженных стройных ножек возбудил обывателей. Подписчики осыпали звезду сериала "Реальные пацаны" комплиментами. Взволнованные мужчины требовали у Зои Бербер номер телефона и интересовались ее семейным положением.
"Ну ваще", "Ах какие ножки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивые ножки", "Ножки класс))", "Ножки😍😍😍👍👍👍🔥", "До чего же хороша, землячка. Гордимся талантами", "Какие ножки😍🔥", "Прекрасные ножки🙏🙏🙏", "Божественно 😇 Вы прекрасны 😇", "К черту общественное мнение! Пяточки секси! 👍", "Ах какие ножки уух", "Зоя, ты великолепна, как можно с тобой встретиться? Я прилечу где Ты есть😘", "Какие красивые ножки крошка, ты не бойся, только дай свой телефон", – писали поклонники сериала "Реальные пацаны".
Добавим, что о личной жизни Зои Бербер мало что известно. В 2015 году артистка стала мамой. Дочь знаменитость назвала Надеждой. Отцом девочки является сценарист Александр Синегузов.
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