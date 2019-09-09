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Марина Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву

Марина Юдашкина. Фото: www.globallookpress.com
Накануне супруга известного на весь мир модельера, арт-директор Марина Юдашкина поделилась хорошей новостью. Она рассказала о ней на своей личной странице в социальной сети Instagram.
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Светская львица опубликовала новый снимок. На нем она позирует, сидя за столом, а перед ней стоит огромная тыква. Несмотря на погоду, на ее огороде поспел хороший урожай.

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"Пусть день будет добрым! Тыква, выращенная мной для друзей! Пусть день будет теплым от ваших улыбок", – подписала фото жена Валентина Юдашкина. 

Этот кадр первым делом прокомментировала звездная подруга семьи – Анита Цой. "Красавица Марина и ее будущая карета! А мои еще не поспели. Ждем!", – поделилась певица.

Поклонники тоже оценили урожай супруги модельера. Кроме того, многие не поскупились на комплименты для самой Марины.

"Вы такая естественная, на ваши фото смотришь и получаешь удовольствие!", – призналась фанатка.

Как оказалось, арт-директор много времени проводит на своем дачном участке. У нее большой огород, богатый различными овощами: томатами, огурцами, баклажанами, болгарским перцем, кабачками и патиссонами.

Дача семьи Юдашкиных находится в подмосковной Баковке. Там у Марины и Валентина есть загородный коттедж, сообщает Teleprogramma.pro.  

Отметим, этим летом светская дива отдыхала в Израиле и в Гонконге. Лишь недавно она вернулась в дождливую столицу.

9 сентября 2019, 09:12
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