"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине

Некоторые подходят к вопросам супружеской верности с юмором. Так украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась в любви испанскому актеру Марио Касас.



Совсем недавно Регина вышла замуж за своего нынешнего супруга Влада Топалова. Напомним, что расписалась звездная пара еще в 2018 году, однако пышную свадьбу сыграли только в июле этого года. Празднество прошло на вилле Астор на Амальфитанском побережье.

Тогда Тодоренко рассказала о том, что в первую брачную ночь молодые настолько выбились из сил, что сразу же пришли в спальню и уснули. Похоже, такой поворот несколько разочаровал молодую жену Топалова. Может быть, поэтому она с удовольствием обнималась с испанцем Касасом?

Соответствующую публикацию девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Регина подписала забавный видеоролик так: "Помню, когда смотрела "3 метра над уровнем неба", бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь ... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена – Прим.ред.)

Впрочем, никто не стал обвинять телеведущую в неверности. Ролик являлся лишь юмористической вставкой из жизни телеведущей. На ней девушка просто учит актера говорить на русском языке сакраментальную фразу "Я тебя люблю".

Предположительно, сам Марио не сильно-то понимает, что происходило, но на теплые объятия ответил взаимностью. Поклонники знаменитости оценили такой ход в 23,5 тысячи лайков и поспешили выразить свои впечатления под видео.

"Касас! Повезло вам", "Такие смешные, раз 50 посмотрела", "Обожаю его", "Смотрела бы и смотрела, как сбываются мечты", – эти и другие теплые отзывы оставили фолловеры Регины Тодоренко.