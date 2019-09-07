"Раны залечиваем": Валерия о потере ребенка

Знаменитая пара вместе уже 15 лет. За это время они прошли множество испытаний, поддерживая друг-друга. Поклонники звезд надеялись, что скоро семья заявит о пополнении, но не все вышло так, как хотелось бы.
Оказалось, что Валерия была беременна от Пригожина. Она даже успела придумать еще не родившемуся ребенку имя – Егор – однако малыш так и не родился. Медикам не удалось спасти плод из-за того, что во время болезни певица принимала определенные лекарства.
" Я очень сильно заболела. Мне было так плохо, что пришлось принять большую дозу антибиотиков. Тогда я еще не знала, что беременна. Потом, когда тесты уже показали положительный результат, мы стали ждать. Врачи сказали, что предсказать что-то сложно, но мы надеялись", – рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека", пишет издание Starhit.
К сожалению, ребенок не увидел свет. У Валерии произошел выкидыш. Потерю знаменитость переносила на ногах – плотный график не позволил в полной мере оплакать утрату.
"На следующий день мне нужно было лететь на гастроли. Вот так мы и пережили. Мы все свои раны залечиваем в работе", – поделилась певица с журналистами.
Впрочем, семейная трагедия не стала "камнем преткновения" в семье звездной пары. Сейчас Валерия и Иосиф продолжают вести совместный быт и расходиться, пока, не собираются.
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