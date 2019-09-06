После появления с Бабкиной Гор неожиданно объявил об уходе

Евгений Гор младше Надежды Бабкиной на 30 лет. Когда стало известно об их романе, злопыхатели говорили, что долго они не продержатся, дескать, большая разница в возрасте и вследствие этого различные взгляды на жизнь и интересы. Тем не менее, влюбленные вместе больше десятка лет, хотя в СМИ то и дело муссируются слухи об их расставании.
Отметим, что подогревает интерес к теме и сам Евгений Гор. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный артист опубликовал фотографию, которую подписал весьма неожиданно для поклонников. "Уйду в лес! Но, красивоооо!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Евгений Гор.
На снимке артист запечатлел себя на фоне елей и других вечнозеленых растений. При этом певец облачен в стильный костюм с эффектного цвета бабочкой. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах вокалисту, а некоторые поинтересовались, почему рядом с ним нет его любимой женщины.
Отметим, что недавно Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе вышли в свет. Пара посетила одну из кинопремьер. Артисты приковали к себе особое внимание журналистов, поскольку крайне редко появляются на публике вдвоем. Не любят они афишировать и подробности своей частной жизни.
Тем не менее, недавно Надежда Бабкина рассказала, почему не собирается замуж за Евгения Гора. "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей", – пояснила Надежда Бабкина.
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