После появления с Бабкиной Гор неожиданно объявил об уходе

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе более 15 лет. Внезапно артист объявил об уходе.

Евгений Гор младше Надежды Бабкиной на 30 лет. Когда стало известно об их романе, злопыхатели говорили, что долго они не продержатся, дескать, большая разница в возрасте и вследствие этого различные взгляды на жизнь и интересы. Тем не менее, влюбленные вместе больше десятка лет, хотя в СМИ то и дело муссируются слухи об их расставании.

Отметим, что подогревает интерес к теме и сам Евгений Гор. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный артист опубликовал фотографию, которую подписал весьма неожиданно для поклонников. "Уйду в лес! Но, красивоооо!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Евгений Гор.

На снимке артист запечатлел себя на фоне елей и других вечнозеленых растений. При этом певец облачен в стильный костюм с эффектного цвета бабочкой. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах вокалисту, а некоторые поинтересовались, почему рядом с ним нет его любимой женщины.

Отметим, что недавно Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе вышли в свет. Пара посетила одну из кинопремьер. Артисты приковали к себе особое внимание журналистов, поскольку крайне редко появляются на публике вдвоем. Не любят они афишировать и подробности своей частной жизни.

Тем не менее, недавно Надежда Бабкина рассказала, почему не собирается замуж за Евгения Гора. "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей", – пояснила Надежда Бабкина.