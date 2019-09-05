Дочь Алсу растоптали за ее творчество

После громкого скандала на шоу "Голос. Дети" дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова, находится под пристальным вниманием. Россияне внимательно следят за жизнью юной исполнительницы.

Микелла опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. В него вошли несколько записей, на которых девочка исполняет каверы на популярные песни американской певицы Билли Айлиш.

Абрамова призналась, что в связи с началом учебного года у нее не было времени записать новый материал. В конце она поинтересовалась, какая из четырех песен в ее исполнении фанатам понравилась больше.

Фолловеры не оценили творчество юной наследницы. "Честно, по звуку у тебя будто нос заложен, каверы на Билли это не твое", "Голос неплохой, но не для проекта, а для дома, когда гости соберутся можно на стульчике спеть", "Без обид, но фирменный стиль Билли Айлиш не скопируешь, не подделаешь", – раскритиковали Микеллу в пух и прах злопыхатели.

Некотрые подписчики вступились за дочь Алсу. По их мнению она обладает уникальным голосом и действительно очень талантлива. "Хорошо поет, душевно",