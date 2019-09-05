Дочь Алсу растоптали за ее творчество

Микелла опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. В него вошли несколько записей, на которых девочка исполняет каверы на популярные песни американской певицы Билли Айлиш.
Абрамова призналась, что в связи с началом учебного года у нее не было времени записать новый материал. В конце она поинтересовалась, какая из четырех песен в ее исполнении фанатам понравилась больше.
Фолловеры не оценили творчество юной наследницы. "Честно, по звуку у тебя будто нос заложен, каверы на Билли это не твое", "Голос неплохой, но не для проекта, а для дома, когда гости соберутся можно на стульчике спеть", "Без обид, но фирменный стиль Билли Айлиш не скопируешь, не подделаешь", – раскритиковали Микеллу в пух и прах злопыхатели.
Некотрые подписчики вступились за дочь Алсу. По их мнению она обладает уникальным голосом и действительно очень талантлива. "Хорошо поет, душевно",
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