После скандала с Наргиз Фадеев показал новую фаворитку

Несмотря на расставания с рядом популярных певиц, своих подопечных, продюсер Максим Фадеев не сидит без дела. Он обнародовал фотографию новой фаворитки. Однако многие поклонники отнеслись к этому крайне скептично.

Максим Фадеев сделал заявление в Instagram. Музыкальный продюсер опубликовал фотографию некой девочки-школьницы. "Скоро об этой девочке узнают все!" – сообщил он, воздержавшись от пояснений.

Зато не стали молчать заинтригованные подписчики. Пока одни высказывали надежды в адрес, предположительно, восходящей звезды отечественной сцены, другие не удержались от едких комментариев. "А потом *** ее как всех 🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что ни человек у вас в команде, так столько постов и слов о будущем, а в итоге все теряются, забываются... одно серебро держится, и то состав меняется и все.. ну и Ольга теперь, куда без нее", "А потом как с Наргиз?", "После интервью Наргиз что то доверие исчезло", – высказались пользователи Сети.

Напомним, несколько недель назад певица Наргиз Закирова объявила о прекращении сотрудничества с продюсерским лейблом Максима Фадеева. О причинах разрыва ходят разные слухи, однако конкретной информации нет. Примечательно, что Наргиз и Максим состояли не только в деловых отношениях, но и в дружеских. Во всяком случае, старательно демонстрировали симпатию друг к другу.

Наргиз Закирова отмечала, что буквально за сутки до начала гастрольного тура узнала, что ее контракт с лейблом продюсера MALFA расторгнут. В итоге все запланированные на август 2019 года концерты были сорваны. К тому же, вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым.

В недавнем интервью в передаче "А поговорить?" певица сказала, что подписала контракт с Фадеевым не глядя. Ведь он являлся ее кумиром. Наргиз была очарована харизматичностью Максима, доверилась ему, о чем в последствии очень пожалела. Оказалось, что в продюсерском центре якобы вовсе не он главный. Наргиз заявила, что в лейбле всем заправляет солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина.

Наргиз выдвинула версию, что та хочет быть примой в MALFA, поэтому выкуривает всех, кто хоть что-то из себя представляет. Отметим, за последние годы Максим Фадеев расстался, помимо Закировой, с певицами Леной Темниковой и Юлией Савичевой.

