Две операции Лепса: что случилось с певцом

Широкая публика знает артиста как исполнителя хитов "Я уеду жить в Лондон" в дуэте с репером Тимати, "Рюмка водки на столе" и других. Но мало кто знает, что столь знаменитый певец собирался уходить на заслуженный отдых.
" Думал, что к 55 годам уже буду неинтересен. Отчасти так оно и происходит, потому что появилось огромное количество молодых талантливых ребят. В некотором смысле я, наверное, им мешаю со своим интенсивным графиком выступлений: ", – поделился Лепс в интервью изданию Starhit – " Но я действительно собирался уходить на пенсию".
Мужчина добавил, что по некоторым причинам это сейчас невозможно. Впрочем, артист и не очень собирается, раз после двух операций на связки, которые ему провели в Париже, вышел на сцену уже через несколько недель. Отметим, что на восстановление после таких хирургических вмешательств требуется куда более продолжительное время.
"Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель", – поведал артист.
Тем не менее, Григорий Лепс добавил, что на данный момент он не очень доволен своим голосом. Певец отметил, что, вероятно, возникнет потребность еще в одной операции.
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