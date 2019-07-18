Певец Григорий Лепс об инсульте

16 июля исполнилось 57 лет одному из самых востребованных российских исполнителей. День рождения Григорий Лепс отметил грандиозным концертом.

Григорий Лепс устраивает большой концерт в честь своего дня рождения уже пятый раз. В "Крокус Сити Холле" собралось много гостей, именинника пришли поздравить Эмин, Наталья Рагозина, Александр Панайотов, Владислав Третьяк и другие звезды.

В перерывах между песнями, чтобы перевести дух, Лепс шутил, в том числе о возрасте. Мол, некоторые вещи уже по-другому воспринимаются. "В нашем возрасте каждый оргазм как инсульт", – цитирует исполнителя StarHit. Услышав это, зрители просто легли от смеха.

Певец исполнил свои хиты "Вьюга", "Водопадом", "Ну и что?", а также относительно новые песни "Аминь", "Я поднимаю руки". Вишенкой на торте стала "Рюмка водки", которую пел весь зал. Однако артист остался недоволен собой и заявил, что мог бы выступить лучше.

"Безусловно, очень радовала меня энергетика зала. Публике низкий поклон за такой горячий прием, все это ради нее. Не могу сказать, что я доволен своим выступлением. Мне кажется, могло быть еще лучше. Всегда хочется сделать что-то большее для своих зрителей", – пояснил Григорий Лепс.

Позже он разместил в Instagram несколько фотографий и видео с концерта и выразил признательность поклонникам: "Спасибо, что разделили этот день со мной! Благодарю за ваше внимание и чудесные поздравления! Мне повезло, что рядом со мной такие прекрасные и добрые люди!"