Очередной пиар? В ресторан Ольги Бузовой ворвались грабители

Звезда решила открыть для себя новое направление. Она взялась за съемку коротких забавных видеороликов.
"Вы меня спрашивали, почему я не снимаю вайны? Я искала повод! С сегодняшнего дня, и на протяжении всей недели, я буду публиковать вайны с лучшими блогерами из своего ресторана, – поделилась артистка. – Начинаем с Данвирлана и его, буквально рейдерского, захвата!", – поделилась с подписчиками Ольга.
Мнения фолловеров разделились. Некоторые считают, что это всего лишь самопиар и реклама ресторана. "Какая-то ерунда!", – раскритиковала злопыхательница.
Другие отметили, что у Бузовой настоящий актерский талант. "Музыкальный Олимп ты покорила, теперь надо кинематограф покорять, и 100% у тебя это получится!", "Для первого раза очень хорошо, ты молодец, продолжай в том же духе!", – расхваливавали Ольгу поклонники.
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