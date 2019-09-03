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Шоу-бизнес

Очередной пиар? В ресторан Ольги Бузовой ворвались грабители

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый ролик. На нем зафиксированы кадры с нападением на ее ресторан. 
прочитано 207 раз

Звезда решила открыть для себя новое направление. Она взялась за съемку коротких забавных видеороликов.

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"Вы меня спрашивали, почему я не снимаю вайны? Я искала повод! С сегодняшнего дня, и на протяжении всей недели, я буду публиковать вайны с лучшими блогерами из своего ресторана, – поделилась артистка. – Начинаем с Данвирлана и его, буквально рейдерского, захвата!", – поделилась с подписчиками Ольга.

Мнения фолловеров разделились. Некоторые считают, что это всего лишь самопиар и реклама ресторана. "Какая-то ерунда!", – раскритиковала злопыхательница.

Другие отметили, что у Бузовой настоящий актерский талант. "Музыкальный Олимп ты покорила, теперь надо кинематограф покорять, и 100% у тебя это получится!", "Для первого раза очень хорошо, ты молодец, продолжай в том же духе!", – расхваливавали Ольгу поклонники.

3 сентября 2019, 15:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Престарелая шалабудь. Прицепилась к детям закусок жареной картошки. Самореклама тупая, впрочем как и сама бузова.
1

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