Валерия вышла в свет после скандала с Наргиз

В одном из столичных кинотеатров появилась певица Валерия в сопровождении мужа, музыкального продюсера Иосифа Пригожина. На днях популярная исполнительница не по своей воле попала в центр скандала.

На мероприятии по красной дорожке прошлись многие отечественные знаменитости. Покрасовались перед журналистами модель Аня Чиповская, певица Нюша, телеведущая Юлия Барановская, ее коллега Яна Чурикова, юморист Гарик Харламов, певец Алексей Чумаков, популярный исполнитель Олег Газманов и другие.

Многие знаменитости пришли со своими вторыми половинами. Кто-то прихватил детей. Так поступил поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Любитель всего самого яркого и кричащего в одежде на сей раз выглядел скромно в одежде. Зато блистали в разноцветных тонах его дети Алла-Виктория и Мартин.

Количество знаменитостей на красной дорожке объясняется тем, что многие снимались в фильме. Сюжет картины развивается вокруг международного музыкального фестиваля "Жара", который каждое лето проходит в Баку. Главная героиня фильма талантливая дебютантка Даша Стеклова летит в столицу Азербайджана, чтобы выступить на фестивале. Но ссора с молодым человеком, который еще и является ее продюсером, меняет планы. В Баку героиню ждет множество открытий и осуществление мечты.

Генеральным продюсером фильма "Жара" выступил Эмин Агаларов. По красной дорожке он прошелся со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой. Немало внимания журналистов привлекла другая пара – певица Валерия и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. На днях артистка попала в скандал с Наргиз Закировой. Той пришлось публично извиняться перед Валерией после интервью, в котором она обсуждала свой эпатажный образ. Исполнительница противопоставила его некоторым образцово-показательным и правильным представителям отечественного шоу-бизнеса. При этом прозвучало имя певицы Валерии. Закирова использовала выражение "телочка в туфлях".

Певица Валерия не стала развивать шумиху. Она ответила Наргиз, что не обижается, да и "сама не без греха". Певица сделала скидку на тяжелые времена, которые переживает Закирова. Артистка не без скандала рассталась со своим продюсером Максимом Фадеевым.