"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка

После того, как стало известно о беременности 46-летней Марии Мироновой, репортеры с ног сбились, чтобы узнать имя ее избранника. Журналисты выдвинули три версии, их прокомментировали сама актриса и ее близкие.

Первым претендентом на отцовство журналисты издания "Экспресс-газета" назвали актера Алексея Макарова, с которым у Марии Мироновой якобы были продолжительные отношения несколько лет назад. Интересно, что его бабушка по отцовской линии крайне негативно высказывалась о Марии, называя ее хищницей. Мать Мироновой, актриса Екатерина Градова так прокомментировала слухи об отцовстве Макарова: "Честно скажу: разговоры про Машу и Алексея надоели до жути. Это все неправда. А кто настоящий отец ребенка, я вам никогда не скажу!"

По другим данным, Мария Миронова могла забеременеть от известного кинодеятеля Виктора Мережко. Какая разница, что ему 82 года?! Еще в 2005 году она пробовалась на главную роль в его фильм "Одиночество любви", и с тех пор будто бы периодически встречались. Но сам Виктор Мережко опроверг свою интимную связь с Мироновой. "Я Марию, кстати, не люблю как актрису. Мне кажется, она не по делу раскрученная. И как женщина мне неинтересна – некрасивая и, по-моему, злого характера", – заявил Мережко.

Третьим претендентом на отцовство репортеры назвали некого греческого судовладельца. О нем им рассказал некий близкий друг Марии Мироновой. "Отец малыша – состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. А расписались в прошлом году. Церемонию организовали на курорте Санторини в Греции. Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных у нее и не было", – со знанием дела сообщили журналистам в близком окружении актрисы.

Впрочем, не исключается версия и об ЭКО и суррогатной матери. Подозрения возникли у поклонников. Судя по большому животу, Мария Миронова находится на шестом-седьмом месяце беременности. Однако еще в конце мая, отмечая свой день рождения в ресторане, как утверждает издание, артистка "пила винишко", причем, по их данным,без малейших признаков беременности. Однако сама Мария Миронова эту версию категорично отмела. "Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет", – сообщила актриса.