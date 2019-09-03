В семье Тимати случилось долгожданное пополнение

В Stories в своей социальной сети она опубликовала фото маленького котенка. Оказывается, продюсер и его невеста завели очередного питомца – девочку по кличке Саванна.
"Реалити-шоу про котов продолжается. У нас теперь девочка Саванна появилась. Пацаны привыкают", поделилась звезда.
За семь часов до публикации этой новости в Stories невеста рэпера выложила снимок с загадочной подписью у себя на странице в аккаунте. "А я вот ждала осень. Догадайтесь почему", – обескуражила фолловеров модель.
Первым делом подписчики, конечно, подумали о будущем ребенке. Анастасия должна родить уже в этом месяце. Никто и не предполагал, что речь идет о котенке.
Напомним, у Тимати и его избранницы это уже третий питомец. У них было два кота, а сейчас их ряды разбавила крошечная девочка-кошка.
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