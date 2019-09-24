Возвращению Ветлицкой в Россию предрекли сокрушительный провал

Наталья Ветлицкая уехала в Испанию около десяти лет назад. Ранее артистка негативно высказывалась о родине, но теперь решила вернуться с концертами.
Манукян отметил, что ему по душе возвращение певицы, и он этому совсем не удивлен. Другое дело, что присутствуют сомнения в успешности задуманного мероприятия.
"Честно говоря, нисколько не удивлен тому факту, что Наталья Ветлицкая возвращается в Россию с концертами. Какие у нее на то причины – это отдельная история, но именно здесь артисты, засветившиеся еще в СССР, всегда любимы и востребованы", – рассказал эксперт в интервью с журналистами.
Он отметил, что в стране, где исполнитель стал популярен, его всегда ждут. Скорее всего, у Натальи даже остались поклонники. Тем не менее, Вадим отметил, что собрать аншлаг у некогда яркой звезды отечественной сцены вряд ли получится. Причиной тому новое поколение, которое выросло на совершенно другой музыке.
"Конечно, не факт, что будут аншлаги. Выросло уже целое поколение, которое даже и не знает, кто такая Наталья Ветлицкая", – заключил эксперт.
Напомним, что пик популярности исполнительницы пришелся на конец 80-х – начало 90-х годов. Ее хит "Посмотри в глаза" в свое время гремел из каждой колонки по всей стране.
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