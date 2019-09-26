"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен

Обозревательницу удивил тот факт, что Софи Лорен, которой на днях исполнилось 85, удавалось на протяжении 60 лет занимать первые строчки списков самых красивых женщин XX века. При всем при том, что, по мнению Лены Миро, артистка обладает довольно спорной внешностью.
"Смотрю на фотографии Лорен и что вижу? Да, у нее – крупный нос и большой рот. Да, она откровенно толстая", – рассуждает Лена Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница считает, что секрет красоты Лорен кроется не в пропорциях лица и стройности фигуры, а в характере. Именно любовь к себе вызывала встречные чувства у окружающих.
"Такой же натуры, например, и наша Настенька Волочкова – откровенно некрасивая теперь женщина. То она – в баньке. То – в шпагате. То - спать легла. Но вот ведь странно – ее хотят. Не один, не два мужика, а буквально все. И это – несмотря на (скажу откровенно) совершенно непрезентабельный ее нынешний вид!" – отметила Лена Миро.
Обозревательница еще раз подчеркнула, что Софи Лорен и Анастасия Волочкова – от природы симпатичные, яркие и привлекательные. Однако назвать их красавицами в классическом понимании нельзя.
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