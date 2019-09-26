"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Четверг 26 сентября
Лента новостей
23:10
В общежитии в Чертаново открыли стрельбу
21:26
Кремль оценил идею о белорусских миротворцах на Донбассе
21:00
Россиянам запретили курить на балконах
20:23
США придумали новые санкции против России
19:35
Тюменская няня созналась в убийстве младенца
19:15
Жуткое видео: Децл предчувствовал свою смерть
18:54
От голода съела ежа: неравнодушные ленинградцы спасают изувеченную собаку (видео)
18:35
"Свезло так свезло": с рыжим "Иванушкой" заметили молодую спутницу
18:30
В Подмосковье ребенка с редким заболеванием вылечили ботоксом
18:09
Синоптики назвали "рабочие" погодные приметы
18:06
Отчаявшийся Зеленский бросился в ноги Лукашенко
17:58
"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность
17:35
Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
17:34
Эксперт предрек "ЕР" дальнейшее политическое лидерство
17:16
Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники
16:53
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
16:44
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
16:40
Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи
16:30
Скандал с Трампом грозит Зеленскому отставкой
16:28
"Кто обидел Лизочку?": фото грустной дочки Галкина растрогало народ
16:04
"Мне было очень стыдно": Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве
16:02
"Хватай его за шею!": озабоченный Панин напал на русских
16:00
"Представляете, каково ему было": сын Фриске и Шепелева дозвонился в прямой эфир радиостанции
15:49
Госдума усилила безопасность детского отдыха
15:40
Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности
15:20
Муж-итальянец назвал неуравновешенную Казанову истеричкой
14:45
Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах
14:42
Буланова заикнулась о скором замужестве
14:39
Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
14:37
Звезда Playboy согласилась возглавить ростовскую пресс-службу
14:24
Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"
14:17
"Лечить человека надо": Билана призывают сдать анализы на наркотики
14:08
"Мы с Сашей такими не были": Стриженова о жизни старшей дочери и ее мужа
14:06
В Удмуртии женщина подожгла медпункт и похитила спирт
13:59
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
13:58
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
13:42
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:37
Бывшая жена продала дом Александра Серова
13:28
Почерневшая Цымбалюк-Романовская вызвала у россиян бурю эмоций
13:15
"Мы все отнимем": в Киеве размечтались об ограблении крымчан
13:10
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни
12:59
Парламенты России и Китая будут вместе бороться с вмешательством извне
12:50
"Душа просится в пляс": Чеховой наконец-то предложили достойную работу
12:50
Ковальчук попала в серьезное ДТП
12:39
В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки
12:25
"Их это раздражает": дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Ханги
12:24
Будет присутствовать на родах: всплыли неожиданные детали от беременной невесты Тимати
12:07
Россияне отказались верить кочующей из страны в страну Боне
11:58
"Указание на раннюю смерть": теряющей последние силы Заворотнюк вынесли приговор
11:57
В Уфе таксиста обманули на 120 тысяч рублей
11:50
Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светличную от серьезного заболевания
11:45
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление
11:43
Ходить в туалет со смартфоном оказалось опасно
11:31
Знаменитую модель экстренно госпитализировали
11:30
"Все давно забросили": Боярский пожаловался на одиночество
11:27
Загнанную в ловушку Украину оставили без денег
11:10
Никогда не восстановится: Малышева вынесла вердикт Шумахеру
11:02
Нагло врет: Лавров разоблачил обманщика Порошенко
10:51
Умер адвокат Александра Кокорина
10:39
"Ослепительно хороша": Садальский "облизал" престарелую подругу
10:34
"Красива, как ее родители!": дочь Курниковой и Иглесиаса умилила народ
10:28
Умрет – забудут быстро: священник сорвался из-за больной Заворотнюк
10:22
Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле выросло до 56
10:02
Боится выйти в туалет: звезда "Дома-2" умоляет Малахова прекратить слежку
09:59
"Клоун еще и хамит": Зеленскому досталось после разговора с Лавровым
09:44
Долги россиян за ЖКХ достигли рекордной суммы
09:24
"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак
09:22
"Абсолютно другое лицо": изменившаяся Кудрявцева ошарашила видом
09:19
Опозоренный на весь мир Зеленский сделал странное признание
09:04
"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь
08:51
Покрылась коркой на 8 лет: мать Тимати сразило жуткое заболевание
08:41
Сестра Влада Топалова впервые стала мамой
08:28
"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе
08:19
На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом
08:06
Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк
08:03
Есть пострадавшие: на востоке Москвы загорелся хостел (видео)
06:32
Не просто так сняла кольцо: Асмус заподозрили в измене Харламову
05:00
Забывчивый Зеленский оконфузился на встрече с Трампом
04:06
Минус 50 килограммов: звезда Голливуда раскрыла секрет похудения
03:09
Онколог рассказал самое важное о раке мозга
02:08
Грудной сын заставил Маркл мучиться
23:47
"Люблю в рот брать другие предметы": Собчак шокировала Лободу своими предпочтениями
22:13
Петросян остался с носом из-за развода со Степаненко
22:02
"Уже пора": Лель сделала громкое заявление со сцены
21:58
Беременная возлюбленная оправдала оставившего ее Тимати
21:57
Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко
21:52
Болезнь уже ходит по пятам: изможденная Бузова повторяет ошибки Заворотнюк
21:36
Издевающийся над замерзающими россиянами рыжий "Иванушка" сверкнул трусами
21:26
Продолжит династию? Мишулина пророчит дочери карьеру актрисы
21:22
Пройдоху Зеленского разнесли в пух и прах
20:43
"Жила в страхе и ужасе": рыдающая Повалий откровенно о травле на Украине
20:13
В Дмитрове полицейские сбили ребенка на зебре
19:38
В Петербурге мужчину избили за отказ дать сигарету
19:14
Разин вынес приговор скрывающемуся Шатунову
18:59
Кончаловский отвез молодую жену и сына на курорт
18:40
"Натуральная красота": Кардашьян показала редкое фото без пластики
18:24
В Барнауле при посадке загорелся Boeing
18:04
Серябкина среди ночи потревожила сон известного режиссера
18:04
"Какая вкусняшка": народ в диком восторге от красавицы-дочки Кудрявцевой
17:50
Будет штурм: в центре Москвы мужчина атаковал полицейских и забаррикадировался в квартире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Приходил нотариус, писали завещание": свежие новости из палаты Заворотнюк
Маркл сняла подаренное к помолвке кольцо
Обманул и сбежал: вскрылся подлый поступок Зеленского
Мать продала: Деми Мур поведала об изнасиловании
"Денежный тур": названа причина неожиданного возвращения Ветлицкой в Россию
Влюбленные Виторган и Нинидзе вышли в свет
Шоу-бизнес

"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com.
Известный блогер Лена Миро сравнила итальянскую актрису Софи Лорен с российской балериной Анастасией Волочковой. Как оказалось, у знаменитостей намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.
прочитано 122 раза

Обозревательницу удивил тот факт, что Софи Лорен, которой на днях исполнилось 85, удавалось на протяжении 60 лет занимать первые строчки списков самых красивых женщин XX века. При всем при том, что, по мнению Лены Миро, артистка обладает довольно спорной внешностью.

ПО ТЕМЕ

"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Смотрю на фотографии Лорен и что вижу? Да, у нее – крупный нос и большой рот. Да, она откровенно толстая", – рассуждает Лена Миро в своем ЖЖ.

Обозревательница считает, что секрет красоты Лорен кроется не в пропорциях лица и стройности фигуры, а в характере. Именно любовь к себе вызывала встречные чувства у окружающих.

"Такой же натуры, например, и наша Настенька Волочкова – откровенно некрасивая теперь женщина. То она – в баньке. То – в шпагате. То - спать легла. Но вот ведь странно – ее хотят. Не один, не два мужика, а буквально все. И это – несмотря на (скажу откровенно) совершенно непрезентабельный ее нынешний вид!" – отметила Лена Миро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


Обозревательница еще раз подчеркнула, что Софи Лорен и Анастасия Волочкова – от природы симпатичные, яркие и привлекательные. Однако назвать их красавицами в классическом понимании нельзя. 

26 сентября 2019, 23:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

"Что скажут родственники?": Стоцкая впервые высказалась о сходстве ее детей с Киркоровым
"Ради Брухуновой": престарелый Петросян полез на тренажеры
"Открыл вписошную": мужа Гагариной разнесли за новый бизнес
"Пришла к ней домой и за руку его забрала": Рапунцель о разводе бойфренда с женой

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
Съемки всенародно любимого сериала внезапно остановили
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Шоу-бизнес

"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь

Звезда вновь продемонстрировала чудеса растяжки
Шоу-бизнес

"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе

Певица уже давно отделилась
Общество

На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом

Первая леди Украины предстала перед публикой в необычном наряде
Шоу-бизнес

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Юморист не удержался от колкостей в адрес журналистки

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru