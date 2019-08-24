"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов

Обычно бытовой райдер звезды – детально прописанная многостраничная брошюра, в которой указаны порой самые нелепые вещи – цвет полотенец, новизна сантехники, число ваз.
Поэтому организаторы концертов Таисии Повалий всегда изумляются простоте и незамысловатости ее райдера. Оказывается, артистка очень скромна в запросах.
Например, в гримерной комнате певице необходимо наличие лишь большого зеркала, непросвечивающихся штор, гладильной доски и утюга, трех больших новых махровых полотенца, напряжение 220 V, умывальника, туалета, нехолодной минеральной воды без газа ("Эвиан", "Вител") в стеклянных бутылках, чая, столовых приборов и хорошо вымытых непорезанных фруктов. Это все.
Для своего коллектива певица просит: 10 бутылок воды с газом, фруктовую, сырную, овощную, рыбную и мясную тарелки, орехи (фисташки), сoca-сola, электрический чайник с водой, чай, кофе натуральный, молоко, сахар, столовые приборы, упаковку влажных салфеток. Исключается фаст-фуд и блюда из СВЧ-печи.
Собственно, ничего фантастического певица не просит. "Организаторы концертов часто удивляются, что мы не заказываем черную икру и дорогое шампанское, – пояснил муж и продюсер Народной артистки Украины. – Просто мы приезжаем работать, удивлять вокалом, песнями, костюмами, и не понтами. А спиртного в райдере нет потому, что Тая перед концертом, никогда не пьет. Да и после концерта она не большая любительница".
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