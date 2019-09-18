"Кусок ***!": муж врезал обидчику Повалий

Таисия Повалий и "Белорусские песняры" поздравили Гомель с Днем города. Местные жители были в восторге. Народную артистку Украины они приветствовали стоя, долго не отпускали, а цветы после выступления певица увозила на машине. При этом свои же, земляки, забросали певицу камнями...

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