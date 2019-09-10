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Шоу-бизнес

Муж застал Ветлицкую в постели со своим другом

Наталья Ветлицкая. Кадр youtube.com
Сегодня, 10 сентября, исполнилось бы 55 лет некогда популярному исполнителю Жене Белоусове. О певце и о его свадьбе с Натальей Ветлицкой рассказал близкий к нему человек.
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Женя Белоусов стал популярен благодаря таким песням как "Девчонка", "Ночное такси", "Золотые купола", "Девочка моя синеглазая". Своим появлением на сцене артист обязан Андрей Разину, лидеру команды "Ласковый май". Впрочем, в то время еще этой группы не было, зато существовала другая – "Интеграл". В ней Разин работал режиссером.

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"Я случайно нашел Женю в Курске, когда он выступал в привокзальном ресторане. Это был 1983 год, "Интеграл" вовсю колесил по стране, собирал стадионы. Я пришел к Алибасову и говорю: "Ты же гитариста ищешь, есть один шикарный парень, он тебе позвонит". Через пару дней Женю взяли. Сначала он был просто на побегушках, а потом сделали его солистом", – рассказал Андрей Разин.

Но спустя три года Женя Белоусов ушел из "Интеграла" Бари Алибасова. Разин утверждает, что именно он уговорил артиста начать сольную карьеру. Якобы он видел, что Белоусову трудно работалось с Алибасовым, которого из рока потянуло в попсу. А еще Женя отказался сниматься "голышом", как все прочие артисты Бари. Окончательно лопнуло терпение у артиста, когда якобы Алибасов сводил Белоусова с разными влиятельными женщинами, чтобы "Интеграл" попал на телевидение.

Что касается личной жизни Жени Белоусова, то в его родном Курске артиста послушно ждала гражданская супруга Елена Худик, родившая ему первого ребенка, дочь Кристину. Вскоре он все-таки женился. Правда, совсем на другой женщине – певице Наталье Ветлицкой. Их расписали 31 декабря 1988 года, а уже 10 января молодожены подали на развод.

Спустя годы Наталья Ветлицкая лишь раз вскользь прокомментировала свой молниеносный брак с артистом, назвав его фиктивным. Однако Андрей Разин утверждает, что это не так. "В тот день Женя собирался на гастроли – поехал в аэропорт, а рейс задержали. И вот возвращается он домой, открывает дверь своими ключами, а Наташа в постели с другим. Да с кем – с его товарищем, коллегой!" – цитирует Андрея Разина сайт "Комсомольская правда".

Он признался, что знает, о ком идет речь, но отказался категорически называть имя любовника Натальи Ветлицкой, отметив лишь, что он и сейчас "один из самых известных рок-музыкантов". "Он мне тогда позвонил: "Ты знаешь, Женя тебе рассказал?". И попросил держать это в секрете – человек женатый, и эта случайная интрижка могла сильно ему навредить. Знаю только, что с Ветлицкой у них больше ничего не было", – поведал лидер "Ласкового мая".

Женя Белоусов не стал устраивать скандала. Он просто собрал вещи и поселился в коммуналке на Арбате, куда его пустил пожить Андрей Разин. "Хотя мог бы устроить скандал, как ее первый муж, музыкант Паша Смеян. Он при мне приревновал ее к Сергею Минаеву и вышвырнул из номера гостиницы вместе с вещами, оставив без денег и работы", – брякнул Разин.

Говорят, Наталья Ветлицкая была единственной женщиной, из-за которой Женя Белоусов плакал. Он признавался, что не ожидал от нее такого предательства. "Поэтому, когда я как-то встретил в аэропорту Диму Маликова, провожающего Ветлицкую, я вокруг него полчаса ходил, уговаривал, чтобы только он на ней не женился. Уверял, что это будет крах. И мои уговоры подействовали. Не Женю, так хоть Диму от нее спас..." – заключил Андрей Разин.

Автор: 10 сентября 2019, 15:19

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