52-летняя голливудская звезда показала "полуобнаженное" фото
На фото звезда в кожаных брюках и настежь распахнутой блузке. "Люблю белую рубашку", – подписала кадр теледива.
Поклонники начали засыпать любимицу публики комплиментами. "Ты слишком красива для этого мира", "Полегче, Николь, у меня так сердце не выдержит", "Какая красивая женщина", "Совершенна, без дефектов", "Ты всегда была для меня, есть и будешь самой красивой женщиной в мире", – восторгались преданные поклонники.
Последнее время она работала на съемках в сериале "Большая маленькая ложь – 2". Это американский драматический телесериал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти.
Отметим, актриса Николь Кидман завоевала обрела бешеную популярность после выхода в свет таких картин, как "Бэтмен навсегда", "Мулен Руж!" и "Билли Батгейт". С момента выхода этих картин прошло более 15 лет, но знаменитость продолжает восхищать зрителей.
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