Поклонники просят Стоцкую не стричься налысо

Артистка задалась вопросом, не побриться ли налысо. Идея пришла звезде, когда она сидела в салоне красоты с только что покрашенными волосами.
На фотографии, которую Анастасия Стоцкая разместила в соцсети, ее рыжие волосы настолько прилизаны, что можно легко представить, как певица будет выглядеть без них. "Может, налысо?" — спросила исполнительница у подписчиков.
Поклонники стали отговаривать звезду: "Налысо не надо, у Вас очень красивые волосы", "Нет", "Ни в коем случае!" Вместе с тем большинство пользователей соцсети сошлись во мнении, что артистка хороша в любом виде.
Отметим, что в последнее время Анастасия Стоцкая не выпускает альбомов и клипов – больше заботится о детях. В браке с бизнесменом Сергеем у нее растут сын и дочь. Поклонники подозревали, что это дети Филиппа Киркорова, поскольку ходили слухи о романе между звездами. Однако Анастасия Стоцкая опровергла эти домыслы, показав публике своего настоящего мужа.
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