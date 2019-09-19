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Поклонники просят Стоцкую не стричься налысо

Анастасия Стоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Певица задумалась о кардинальной смене имиджа. Анастасия Стоцкая представила себя с экстремально короткой стрижкой, поделившись мыслями в "Инстаграме".
прочитано 707 раз

Артистка задалась вопросом, не побриться ли налысо. Идея пришла звезде, когда она сидела в салоне красоты с только что покрашенными волосами.

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На фотографии, которую Анастасия Стоцкая разместила в соцсети, ее рыжие волосы настолько прилизаны, что можно легко представить, как певица будет выглядеть без них. "Может, налысо?" — спросила исполнительница у подписчиков.

Поклонники стали отговаривать звезду: "Налысо не надо, у Вас очень красивые волосы", "Нет", "Ни в коем случае!" Вместе с тем большинство пользователей соцсети сошлись во мнении, что артистка хороша в любом виде.

Отметим, что в последнее время Анастасия Стоцкая не выпускает альбомов и клипов – больше заботится о детях. В браке с бизнесменом Сергеем у нее растут сын и дочь. Поклонники подозревали, что это дети Филиппа Киркорова, поскольку ходили слухи о романе между звездами. Однако Анастасия Стоцкая опровергла эти домыслы, показав публике своего настоящего мужа.

Автор: 19 сентября 2019, 07:24
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Чума!
Мира
Ответить
как же вульгарно она выглядит!
1

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