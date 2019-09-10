Дочь Кейт Миддлтон поразила необычным увлечением

Как оказалось, юная Шарлотта обожает единорогов. Об этом стало известно во время благотворительного мероприятия в специальном центре, где помогают людям с проблемами ментального характера.
Принц Уильям упомянул об этом в беседе с одним из гостей. Герцог Кембриджский заметил у дочки визитера в руках игрушку в виде мифического коня.
"О, единорог! Моя Шарлотта очень любит единорогов. Она их просто обожает!" – вскрикнул принц.
По его словам, у Шарлотты в арсенале есть все, что связано с этими питомцами. Начиная от игрушек, заканчивая значками и брелками.
Но для внимательных поклонников открывшееся пристрастие юной наследницы уже не новость. Они давно заметили любовь принцессы к единорогам.
Впервые она появилась с сумочкой в виде волшебной лошадки на благотворительном матче по поло в июне этого года. В свой первый учебный день в этом году она пришла с сумкой, на которой красовался крупный брелок в форме единорога.
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