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Похудевшая Маркл устроила показ на крыше магазина

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская представила собственную коллекцию одежды. Присутствующие на мероприятии отметили, что Меган Маркл заметно похудела.
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Супруга принца Гарри вернулась в Лондон из США. Почти зразу герцогиня преступила к работе. Накануне Меган Маркл презентовала капсульную коллекцию одежды Smart Works. Показ прошел в центре британской столицы.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners, который расположен в центре лондонской торговли – на Оксфорд-стрит. Для похода на мероприятие Меган выбрала вещи из своей же коллекции. Маркл облачилась в классическую рубашку белого цвета и черные брюки с высокой талией. Супруга принца подобрала элегантные лодочки светло-коричневого оттенка.

Примечательно, что Маркл надела украшения, которые когда-то носила мать ее мужа – принцесса Диана. Она появилась с массивными золотыми браслетами, которые украшают темные камни.

Присутствующие не могли не заметить, как похудела герцогиня Сассекская. Меган Маркл, которая только четыре месяца назад стала мамой, кажется, начала приходить в форму.

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Публикация от Kate And Meghan (@kateandmegan19)

Невестка Елизаветы II работала над созданием нарядов совместно с несколькими известными брендами. Также Меган Маркл сотрудничала с популярным дизайнером и близкой подругой Мишей Нону.

Для герцогини эта коллекция стала дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля. Часть денег от продажи этих вещей Меган Маркл планирует перевести благотворительной организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу. С этим обществом супруга принца Гарри сотрудничает уже год.

13 сентября 2019, 06:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двойник Маркл показала роскошные формы

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