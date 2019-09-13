Похудевшая Маркл устроила показ на крыше магазина

Супруга принца Гарри вернулась в Лондон из США. Почти зразу герцогиня преступила к работе. Накануне Меган Маркл презентовала капсульную коллекцию одежды Smart Works. Показ прошел в центре британской столицы.
Гости собрались на крыше магазина John Lewis & Partners, который расположен в центре лондонской торговли – на Оксфорд-стрит. Для похода на мероприятие Меган выбрала вещи из своей же коллекции. Маркл облачилась в классическую рубашку белого цвета и черные брюки с высокой талией. Супруга принца подобрала элегантные лодочки светло-коричневого оттенка.
Примечательно, что Маркл надела украшения, которые когда-то носила мать ее мужа – принцесса Диана. Она появилась с массивными золотыми браслетами, которые украшают темные камни.
Присутствующие не могли не заметить, как похудела герцогиня Сассекская. Меган Маркл, которая только четыре месяца назад стала мамой, кажется, начала приходить в форму.
Невестка Елизаветы II работала над созданием нарядов совместно с несколькими известными брендами. Также Меган Маркл сотрудничала с популярным дизайнером и близкой подругой Мишей Нону.
Для герцогини эта коллекция стала дебютной. Она состоит исключительно из одежды делового стиля. Часть денег от продажи этих вещей Меган Маркл планирует перевести благотворительной организации Smart Works, которая помогает женщинам найти работу. С этим обществом супруга принца Гарри сотрудничает уже год.
Популярные темы форума
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не люблю своего ребенка
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Присоединение Донбасса к России
Происхождение