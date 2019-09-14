"Зачем терпеть эти издевательства?": участник шоу "Дом-2" сделал возлюбленной унизительный сюрприз

В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. В кадре звезда шоу "Дом-2" Евгений Ромашов угощает возлюбленную Юлию Белую тортиком, а точнее размазывает десерт по ее лицу.
"Хозяюшка, ты моя хозяюшка", – приговаривает Евгений, покрывая избранницу сладким кремом.
После Ромашов говорит Белой, что она выглядит ужасно. Подводит ее к зеркалу и отпускает пошлую шуточку.
Удивительно, но Юлия реагирует на происходящее без негатива. Она смеется и пытается поцеловать Евгения.
Поклонники шоу "Дом-2" были шокированы увиденным. Многие не понимали, почему Белая прощает Ромашову такие оскорбительные выходки. Сюрприз с тортом зрители посчитали унизительным.
"Белая стала как-то хуже выглядеть. Забитая/замученная своим мужиком. Зачем терпеть эти издевательства? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она действительно не догоняет , что он над ней стебется?", "Он ее оскорбляет а она делает вид что это все шутка, так сказать мимо ушей пропускает эти словечки типа, омерзительна, ты за балдахином такая же, хотя я уверена что ей это обидно очень, почему она его не пошлет непонятно", – рассуждают фанты шоу "Дом-2".
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