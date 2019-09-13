Вот это поворот: Собчак перенесла свадьбу с Богомоловым

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова не обошлась без сюрпризов. Стало известно о том, что пара перенесла торжество.

О свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова говорят последние несколько недель. Довольно рано стало известно, что пара рассматривает в качестве места для роскошного банкета Петровский пассаж в центре Москвы. Согласно некоторым данным, место было выбрано неслучайно: якобы гламурная блондинка в надежде сэкономить подобрала площадку в расчете на бартер. Специалисты утверждали, что выбранное место считается очень дорогим, но крайне неудобным.

И вот сегодня, прямо в день свадьбы, 13 сентября, появились данные, что Ксения и Константин перенесли свадьбу. Но не саму регистрацию, а место торжества. Как утверждает Телеграм-канал Super, молодожены намерены справить торжество в Музее Москвы, что на Зубовском бульваре. Якобы о том, где Ксения и Константин намерены организовать банкет, не знали даже многочисленные гости. Адрес они получили буквально накануне.

При подготовке к важному событию влюбленные отказались от некоторых традиций. Так, к Грибоедовскому ЗАГСу Собчак и Богомолов приехали не на дорогущей иномарке и не в лимузине, а в катафалке.