Вот это поворот: Собчак перенесла свадьбу с Богомоловым

О свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова говорят последние несколько недель. Довольно рано стало известно, что пара рассматривает в качестве места для роскошного банкета Петровский пассаж в центре Москвы. Согласно некоторым данным, место было выбрано неслучайно: якобы гламурная блондинка в надежде сэкономить подобрала площадку в расчете на бартер. Специалисты утверждали, что выбранное место считается очень дорогим, но крайне неудобным.
И вот сегодня, прямо в день свадьбы, 13 сентября, появились данные, что Ксения и Константин перенесли свадьбу. Но не саму регистрацию, а место торжества. Как утверждает Телеграм-канал Super, молодожены намерены справить торжество в Музее Москвы, что на Зубовском бульваре. Якобы о том, где Ксения и Константин намерены организовать банкет, не знали даже многочисленные гости. Адрес они получили буквально накануне.
При подготовке к важному событию влюбленные отказались от некоторых традиций. Так, к Грибоедовскому ЗАГСу Собчак и Богомолов приехали не на дорогущей иномарке и не в лимузине, а в катафалке.
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