"Состояние травматического шока": Алибасов публично извинился перед своим врачом

Врач рассказала, что более старые приятели устранили между собой все разлады. Кроме того, продюсер группы "На-на" даже не может вспомнить о событиях прошедших дней. Всему виной, по его словам, медицинские препараты с отравой, которыми пытались вылечить знаменитость.
"Они мне давали какую-то большую таблетку, и я отключался полностью. Я вообще был без сознания где-то, наверное, недели три", – рассказал Алибасов.
Новость о том, что Бари решил извиниться перед Мухиной рассказала сама Марият. Она поделилась с корреспондентами издания Teleprogramma.pro тем фактом, что "Нанаец" сам связался с ней, чтобы уладить конфликт.
" Он мне позвонил и сказал, что хочет извиниться. Я до последнего не могла в это поверить, но оказалось, что он действительно ничего не помнит. У него было состояние травматического шока", – рассказала женщина.
Она же опубликовала кадры, на которых Алибасов извиняется за свое поведение. Отметим, что действие между старыми товарищами происходило в гримерке Первого канала. Герои готовились к съемкам очередного выпуска телепередачи "Пусть говорят".
Напомним, что продолжать медицинское наблюдение у Марият скандальный продюсер пока не намерен. Его состоянием занимаются другие медики, перед которыми стоит задача вылечить последствия отравления мужчины "Кротом".
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