Семья Игоря Талькова обвинила известную певицу в клевете

Семья Игоря Талькова снова привлекла к себе внимание общественности. Грязные рассказы про умершего исполнителя окончательно добили родственников, и они решили с этим бороться.

Накануне стало известно, что члены семьи музыканта подали в суд на популярную 55-летнюю певицу Азизу. Причиной этому послужило очередное заявление звезды на ток-шоу "На самом деле".

По ее словам, Тальков был тесно связан с бандитами. Она утверждает, что однажды Игорь предложил ей с ними познакомиться, но получил отказ. После этого возмутившийся музыкант высадил юную Азизу прямо в лесу, так и не довезя ее до дома.

Родственники певца отказываются верить этим словам. Они считают, что такие заявления не вписываются уже ни в какие рамки.

"Все, что сказала Азиза на той телепередаче останется на ее совести. Мы вычеркнули персону Азизы из нашей жизни", – поведал Тальков-младший.

Напомним, Игоря убили 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге. К слову, Азизу долгое время подозревали в соучастии в убийстве. В итоге следствие повесило обвинение на администратора группы "Спасательный круг" Валерия Шляфмена, который в последствие бежал из страны.

Отметим, на момент убийства исполнителя Азиза была беременна. Из-за стресса она потеряла ребенка на следующий же день. Больше забеременеть ей так и не удалось.