Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали

Бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Антон Шоки попал в больницу. Врачи провели ему экстренную операцию. О самочувствии звезда телепроекта рассказала в личном микроблоге.
По словам Антона Шоки, причиной срочной госпитализации стал аппендицит. Сейчас он чувствует себя хорошо. "Вроде уже отошел от наркоза. Спасибо всем! Скоро встану на ноги", – цитирует экс-участника "Дома-2" StarHit.
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