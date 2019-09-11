Беременная Собчак вышла в свет накануне свадьбы

Состоялась ежегодная премия журнала GQ "Человек года – 2019". На модном мероприятии побывало множество представителей отечественного шоу-бизнеса.

В этом году мероприятие переместилась из концертного зала "Барвиха Luxury Village" в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Ведущим стал, как и в прошлые разы, Иван Ургант. Шоумен так и сыпал шутками. "Большое испытание – провести полтора часа без бесплатной еды. Глядя в зал, я понимаю, что все мы являемся оркестром. Все мы инструменты. Федор Смолов – ударная установка, Алла Михеева – дудочка. Филипп Киркоров – это рояль. Блестит, занимает много места и просит протирать себя бархатной тряпочкой. Певец Федук – ну здесь ответ очевиден, он дудук. Ксения Собчак – виолончель, Юрий Дудь – волшебная флейта. Стоит только в дремучей чаще леса заиграть, как прилетает соловей", – юморил Иван.

Особое внимание прессы привлекли к себе без пяти минут муж и жена Константин Богомолов и Ксения Собчак. Журналисты, если бы могли. микроскоп приставили к скандально известной телеблондинке, чтобы понять, беременна она или нет. Судя по некоторому объему, который лишь усиливали оборки на крайне необычном платье, с большой долей вероятности, Ксения уже весной подарит Константину второго ребенка. В пользу этого говорит и общая "округленность" телеведущей.

И если Собчак и Богомолов не проявляли большого желания фотографироваться, то другая пара – Регина Тодоренко и Влад Топалов – с удовольствием позировали репортерам. По всей видимости, новоиспеченным родителям удалось выкроить время и возможность, чтобы выйти в свет. Пара соблюла дресс-код и выглядела весьма эффектно.

Судя по комментариям в Сети, побороться за звание самого неудачного наряда с Ксенией Собчак вынуждена Яна Рудковская. Декольтированное платье музыкального продюсера сравнили с костюмом принцессы, который категорически не подходит под возраст своей носительницы, и еще назвали тортом.

Еще одна пара – актриса Светлана Ходченкова и писатель Семен Слепаков – оказалась вместе на сцене, чтобы вручить премию кинокритику Антону Долину. По некоторым данным, Света и Семен не просто так оказались вместе. Ходят слухи, что у них весьма близкие отношения, хоть те и тщательно скрывают. Мягко скажем, нестандартная пара. Но в этом и есть своя прелесть.

Посетили мероприятие и певица Сати Казанова с мужем Стефано Тиоццо. Супруги редко выходят в свет, поэтому каждое их появление радует фанатов и приковывает внимание. Кумушки на лавках никак не могут дождаться, когда же у пары случится прибавление. Сама Сати неизменно отвечает, что готова стать матерью, но ничего не загадывает.

Появился на премии и одинокий отец Дмитрий Шепелев. С некоторых пор шоумен подписчикам своего Instagram в красках рассказывает подробности жизни шестилетнего сына Платона. Говорят, не просто так вдруг разоткровенничался бывший гражданский муж Жанны Фриске. Якобы он готовит новое шоу в Сети, для чего пытается нарастить аудиторию.

Настоящим украшением вечера стали актрисы Мария Фомина, Анна Чиповская и Светлана Устинова. Отметим, что главная награда церемонии "Режиссер года" и "Человек года" досталась Кириллу Серебренникову.