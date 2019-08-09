Выволокли за дверь: загнанный в угол Алибасов устроил безобразие на пресс-конференции

Шоумен не хотел отвечать на неудобные вопросы, поэтому устроил скандал на пресс-конференции. По просьбе Бари Алибасова охранники вытолкали за дверь известную журналистку Мариану Саид Шах.

Эта встреча музыкального продюсера с прессой не задалась с самого начала. Бари Алибасов опоздал на двадцать пять минут, поэтому утомленные ожиданием журналисты предпочли не тратить время, и сразу перешли к каверзным вопросам.

Мариана Саид Шах попросила Алибасова назвать фамилию врача, который занимался его лечением в НИИ имени Склифосовского после отравления "Кротом". Бари Каримовича вопрос застал врасплох. Назвать доктора, который в буквальном смысле спас его от инвалидности, шоумен не смог. Другие вопросы журналистки Алибасов тоже проигнорировал.

Спустя пять минут игры в молчанку загнанный в угол Бари Алибасов попросил вывести Мариану Саид Шах из помещения. Миниатюрную женщину выволакивали два амбала.

"Так как Алибасов скрывает имя врача, то появляется вопрос, а было ли это отравление вообще. Мы все знаем, что Бари Каримович лежал в НИИ имени Склифосовского. Лечение Бари оказывали за счет налогоплательщиков, то есть за наш с вами счет. Значит, если это пиар, то тот, кто реально нуждался в этой помощи, мог ее не получить? На каком основании приехала "скорая помощь" к Алибасову, был ли официальный вызов в эту службу? И если это пиар, то как мог допустить такое главврач именитой больницы?" – отметила Саид Шах.

По словам журналистки в этой скандальной истории должна разбираться прокуратура. Мариана предположила, что Бари Алибасов заплатил докторам за спектакль с госпитализацией. Сообщает Sobesednik.ru.