Ирина Нельсон рассказала о проблемах со вторым мужем

По словам исполнительницы, со вторым супругом, композитором Вячеславом Тюриным у них были некоторые проблемы. Во время совместной жизни пришлось преодолеть множество различных испытаний.
"У нас были сложные периоды в отношениях. Могло все сложиться совсем не так, как в итоге получилось. Я даже по этому поводу хочу книгу написать", – поделилась звезда.
Ирина рассказала, что ради возлюбленного ей пришлось оставить десятилетнего сына в родном Новосибирске. Она была решительно настроена покорить столицу.
Первое время им с Тюриным приходилось петь по ночам в клубе "Метелица". За свои выступления они получали сущие гроши, но все же Нельсон удавалось отправлять немного денег родителям и сыну.
"Через два года я перевезла сына в столицу. Пристроила его в частную школу", – вспомнила певица.
Как сообщает teleprogramma.pro, Вячеслав и Ирина приехали в Москву, имея в кармане 300 долларов. На 100 снимали квартиру, 200 оставалось на жизнь. Тем не менее супругам удалось пережить трудности и выйти из непростой ситуации.
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