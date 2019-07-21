Всплыло шокирующее видео с устроившими мордобой российскими звездами

На представленном видеоролике Катя Васильева, представляющая группу "Ночные снайперы" борется с солисткой группы "Рефлекс" Ириной Нельсон. В ожесточенной схватке вторая получает по лицу, поэтому победу одерживает бойкая Екатерина.
Автор передачи Константин Смирнов рассказал о том, что сподвигло его на создание такого контента. По его словам, он долгое время смотрел телевизор с ощущением дня сурка.
"Все повторялось в этом "ящике": одни и те же артисты, с одинаковыми выражениями лиц кочуют изо дня в день с канала на канал. Фальшивые улыбки, вытянутые для камеры, – не люди, а куклы", – поделился кинорежиссер.
"Я задумал поставить их в ситуацию, где можно было бы показать себя как личность", – добавил Смирнов.
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