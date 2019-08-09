Игорь Петренко расщедрился на отпуск для всей семьи

Актер опубликовал серию снимков в своем Instagram-аккаунте. Оказалось, что он вместе с семьей улетел на Мальдивы.
На одной из фотографий он запечатлел сам себя на фоне песчаного пляжа. Вдали возвышаются пальмы, стоят небольшие бунгало, а море такое синее, что буквально сливается с небом. "Пока папа фотографируется на фоне пальм", – подписан пост Петренко.
Незадолго до этого на странице появился другой кадр – его супруга Кристина Бродская в компании трех дочерей. Две спят в кроватках, а третья мирно сопит в коляске. Жена Игоря в это время сидит за обеденным столом, собираясь приступить к трапезе. "Теперь мама может и поесть", – отметил глава семейства.
Актер повез на дорогостоящий курорт не только новую семью, но и сыновей от брака с Екатериной Климовой. К слову, нынешняя супруга артиста быстро нашла с 12-летним Матвеем и десятилетним Корнеем общий язык.
Напомним, что Климова и Петренко после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах.
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