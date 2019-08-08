Гурцкая трогательно почтила память Вербер

В личном Instagram артистки разместили фотографию, на которой певица запечатлена вместе со светской львицей. "Царствие Небесное..." – гласит подпись ниже. Подписчики артистки в комментариях соболезновали семье Аллы Вербер.
Напомним, фэшн-директора ЦУМа скончалась на курорте в Италии. По некоторым данным законодательница российской моды отведала морепродуктов, после чего у нее произошел анафилактический шок. Сутки медики боролись за жизнь Аллы Вербер, однако помочь ей не смогли. Официальной причиной смерти стал инфаркт. Между тем, по словам Ксении Собчак, например, 61-летняя светская львица умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни.
Как писали "Дни.ру", церемония погребения Аллы Вербер состоится 12 августа в Торонто. Об этом написала подруга усопшей Ирена Лейбович-Смеловицкая на ее странице в Facebook.
"Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдет открыто, и мы сообщим время и место", – рассказали в пиар-отделе ЦУМа.
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