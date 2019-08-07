Народ в восторге от свадебного фото Лободы

Свадебное торжество состоялось еще в июне, однако лишь сейчас Светлана Лобода показала фотографии с церемонии. По всей видимости, снимки с профессиональной съемки лишь сейчас оказались в доступе популярной артистки. "жизнь. она такая... будь счастлива, моя малышка Ксю и пусть это длится как можно дольше... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожелала Светлана Лобода.
Действительно, замуж, к сожалению многочисленных поклонников, вышла не Светлана, а ее сестра. На фотографии, обнародованной певицей, запечатлена невеста в роскошном свадебном платье с пышной воздушной фатой. Завершил образ нежный букет.
Пользователи Сети пришли в восторг и рассыпались в комплиментах и поздравлениях сестре Лободы, а также посетовали, когда же выйдет замуж и сама артистка. Отметим, что о личной жизни Светланы Лободы известной крайне мало. Певица предпочитает не распространяться об этом, уделяя внимания при общении с журналистами карьере.
Уход из группы "ВИА Гра" пошел артистке на пользу – Светлана Лобода стала одной из самых успешных исполнительниц, в активе которой множество наград и дружба с именитыми представителями отечественного шоу-бизнеса. Продюсер коллектива Константин Меладзе в недавнем интервью так высказался об уходе Светланы Лободы: "Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя".
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