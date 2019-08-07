Ахеджакова о вышвырнутой Дорониной: Ее оскорбили, унизили...

После того, как Татьяна Доронина не по своей воле покинула МХАТ, ходят упорные слухи о плачевном состоянии артистки. Ситуацию прокомментировала Лия Ахеджакова.

Шесть месяцев назад Татьяна Доронина не по своей воле ушла с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. 85-летней артистке и режиссеру предложили должность президента театра, однако ее это не устроило. Сейчас муссируется информация о печальном состоянии Дорониной. Якобы она ни с кем не хочет общаться и очень раздражается, если с ней пытаются выйти на связь.

"Она не совпадает с МХАТом, и это было ясно с самого начала. Татьяне Васильевне не надо было уходить из БДТ. Но ее поманили в Москву", – объяснил Виктюк. Он отметил, что, тем не менее, в театре еще остались верные Татьяне Дорониной люди. "Она уже полгода без театра. Это закулисные интриги, их в любые времена хватало", – цитирует режиссера Starhit.

Интересно, что Лия Ахеджакова со скепсисом относится к его словам. "Роман Виктюк вам и не то скажет, ему доверять нельзя. Хотя, конечно, повод для расстройства у Татьяны Дорониной есть. Она, видимо, пришла в негодность из-за того, что сделали с ее театром. Ее оскорбили, унизили..." – объяснила Лия Ахеджакова "Собеседнику".

При этом, отметила актриса, с Татьяной Дорониной она "даже не знакома". Лия Ахеджакова пояснила, что они лишь раз общались, и это было 30 лет назад в поезде.