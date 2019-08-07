"Не стоит осуждать людей за их выбор": известная ведущая вступилась за оплеванную Ротару

Телеведущая осудила российских пользователей Сети, обрушившихся с критикой на исполнительницу. "Не стоит осуждать людей за их выбор, каким бы он ни был. Да, у Украины и России не самые лучшие отношения, но при чем тут творчество Ротару?" – высказала свою позицию собеседница "Дни.ру".
Илания добавила, что ей абсолютно не важно: какие политические убеждения у артиста, если ей по душе его творчество. "Поэтому не понимаю, зачем люди поливают грязью Софию Ротару и дальше раздувают и без того сложные отношения между нашими странами", – заключила теледива.
Как писали "Дни.ру", выступление Софии Ротару на Международном фестивале искусств в Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, артистке не стоит показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.
"Лично для меня эта певица больше не существует. Кормиться здесь, и писать и говорить всякую чушь о стране, которая тебя вырастила, – себя не уважать", "Зачем плевать в колодец, из которого пьешь? Разочаровала", – высказались пользователи Сети. Многие также заплевали в комментариях Софию Ротару за то, что, по их мнению, она пела под фонограмму.
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