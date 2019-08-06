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Шоу-бизнес

"Трудно дышать": Валерия и Пригожин в шоке из-за жуткой трагедии

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый супруги выразили скорбь на своих страничках в Instagram. Они опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвумен Аллой Вербер.
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Продюсер с певицей не верят тому, что их близкая знакомая ушла из жизни. На снимках Валерия и Иосиф Пригожин вместе с Аллой Вербер незадолго до смерти фэшн-директора ЦУМа.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

По словам Валерии, она навсегда запомнит подругу, как гостеприимного, заботливого и жизнерадостного человека. Артистка отметила, что Алла Вербер умела дружить и понимала, что такое любовь. "Шок такой, что трудно дышать… Это наше последнее с тобой фото", – подписала фото с бизнесвумен исполнительница.

В свою очередь Иосиф Пригожин выразил искренние соболезнования семье покойной. По словам музыкального продюсера, он не хочет верить в случившееся. Ведь только два дня назад он общался с Аллой Вербер и ничего не предвещало беды.

"Слезы и ком в горле… Нам тебя будет очень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце", – написал Пригожин. Он добавил, что их с Валерией подруга была полна жизненной энергии, профессиональна, дружелюбна, гостеприимна и душевна. "Иногда даже с родственниками таких отношений не всегда бывает. А какие у тебя были незабываемые огурчики", – отметил продюсер об Алле Вербер.

Напомним, о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа стало известно 6 августа. Известно, что 61-летняя Алла Вербер скончалась из-за обширного инфаркта и отказа внутренних органов на фоне анафилактического шока.

Автор: 6 августа 2019, 20:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

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