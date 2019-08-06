"Безумно красиво": Айза Анохина покорила россиян новым имиджем

Бьюти-блогер решила поэкспериментировать и примерила новый образ. Всегда предпочитавшая натуральные оттенки волос, Айза Анохина решилась на кардинальные перемены.
На кадрах опубликованного светской львицей ролика она появляется в толстовке с капюшоном, стоя спиной к зрителю. Затем звезда поворачивается и демонстрирует распущенные волосы розового цвета.
"Выкладываю свой новый цвет волос сейчас... Хотя я зарекалась, что никогда не буду делаться цветной, но мне жутко захотелось перемен", – призналась Айза Анохина. Певица отметила, что новый имидж – не навсегда. Она пояснила, что просто воспользовалась оттеночной маской для ухода за волосами, которая вскоре смоется.
Фолловерам Айзы Анохиной перемена в ее внешности пришлась по душе. Некоторым подписчицам даже захотелось такой же цвет волос. "Вау. Теперь тоже хочу краситься", "Кайф. Я тоже теперь хочу!", "Безумно красиво", "Да! Вам очень идет", "Круто! Очень нравится!", "Супер. Красотка", – написали комментаторы.
Напомним, ранее Айза Анохина рассказала, что в ее семейной жизни начались проблемы. По словам девушки, она никак не может наладить отношения с супругом, бизнесменом и серфером Дмитрием Анохиным. В последнее время пара часто ссорится.
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