Вера Брежнева оказалась на кладбище

Вера Брежнева навестила могилу отца. От увиденного на кладбище популярная певица оторопела.

В 2015 году Вера Брежнева похоронила отца. По сообщениям СМИ, у него остановилось сердце. Тогда убитая горем певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию неба и солнца, закрытого облаками, и подписала ее: "Если после нас кто-то остается, что-то остается, значит мы будем жить вечно..."

С тех пор прошло несколько лет. Певица периодически навещает отца, который нашел свой последний приют на одном из киевских погостов. "По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасет мир...Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Вера Брежнева.

Отметим, что артистка предпочитала не афишировать смерть отца. Незадолго до кончины родитель певицы пережил клиническую смерть, а еще ему ампутировали ногу. Как рассказывала в интервью Вера Брежнева, отец медленно шел на поправку: у него восстанавливались память и речь. Однако лечение помогло ненадолго.