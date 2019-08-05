Заболевшего Потапа разнесли в пух и прах

На фото продюсер позирует вместе со своей новоиспеченной супругой Настей Каменских. На муже – розовая футболка с пальмами, а на жене – белая майка, джинсовые шорты и множество различных украшений для завершения образа.
Внимательные поклонники обратили внимание, что Алексей не совсем здоров. Они заметили на его левом глазу покраснение и незначительное новообразование.
"Ячмень! Покрути дулю срочно!", "А что у Потапа с левым глазом?", "Отвечая про глаз – ячмень по ходу или комарик любви цапнул!", "Что за сиська под глазом?", "Пчела укусила за глаз?" – терялись в догадках фанаты.
"Лешка, пусть Настя плюнет тебе в глаз!" – в шутку посоветовала подписчица.
Многие отметили, что продюсер сдает позиции, ведь он уже не так молод, как раньше: "Капец ты старый стал, как Настя за тебя вышла?", "Возраст берет свое", "Потап будто под фильтром старости", "Дед старый!"
Нашлись и те, кто поддержал влюбленных добрыми словами. "Обожаю вашу пару. Всегда думала, почему они не вместе? И вот теперь я очень рада!" – призналась поклонница.
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